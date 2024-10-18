Алькарас переграв Надаля на шляху до фіналу на виставковому турнірі Six Kings Slam

Друга ракетка світу Карлос Алькарас переміг іспанця Рафаеля Надаля в півфіналі виставкового турніру Six Kings Slam.

Поєдинок тривав 1 годину 18 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:3. В Алькараса було 3 подачі навиліт, у Надаля – одна. Карлос не припустився подвійних помилок, у Рафи було 4. Більш молодший тенісист реалізував 3 з 6 брейк-пойнтів, у суперника їх не було.

Six Kings Slam – виставковий турнір

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард

Піфінал, 17 жовтня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Рафаель Надаль (Іспанія) 6:3, 6:3

В іншому півфіналі перша ракетка світу Яннік Сіннер здолав Новака Джоковича.

Алькарас і Сіннер замагатимуться у фіналі, Джокович і Надаль зіграють у запланованому матчі за 3 місце.

Переможець цих змагань отримає 6 млн доларів США призових. Кожен учасник турніру гарантовано отримає від організаторів 1,5 млн доларів.