Швьонтек не стримала емоцій у матчі з Остапенко, кинувши ракетку

У півфіналі турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025 друга ракетка світу Іга Швентек (2) не змогла стримати емоцій під час поєдинку проти латвійки Альони Остапенко (37).

У другому сеті, поступаючись суперниці, польська тенісистка зі злості кинула ракетку на корт.

Зустріч тривала 1 годину 11 хвилин і завершилась із рахунком 6:3, 6:1.

Це була п'ята зустріч спортсменок, всі вони завершилися перемогами латвійської тенісистки.

Остапенко вдруге в кар'єрі зіграє у фіналі цього турніру, де зустрінеться з представницею США Амандою Анісімовою (41). У 2016-му Альона в матчі за титул поступилась іспанці Карлі Суарес Наварро.

Щодо польки, яка три останні роки ставала у Досі тріумфаторкою турніру, то її рекордну 15-матчеву переможну серію у столиці Катару перервано.