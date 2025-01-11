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Став відомий склад України на матч Кубку Девіса проти Туніса

Олег Дідух — 11 січня 2025, 15:01
Став відомий склад України на матч Кубку Девіса проти Туніса
Олексій Крутих
АТР

Визначився склад чоловічої збірної України з тенісу на матч Першої світової групі Кубку Девіса проти команди Тунісу.

Про це повідомляє пресслужба Федерації тенісу України.

До складу увійшли п’ятеро тенісистів: Олександр Овчаренко, Віталій Сачко, Олексій Крутих, В’ячеслав Бєлінський і Владислав Орлов.

Матч між Україною та Тунісом пройде з 31 січня до 1 лютого поточного року в Тунісі. Поєдинок відбудеться на відкритому хардовому корті.

Нагадаємо, сьогодні, 11 січня в Мельбурні стартує перший турнір Великого шолома – Australian Open. У жіночому одиночному розряді Україну представлять 6 спортсменок: Марта Костюк, Еліна Світоліна, Ангеліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева.

В'ячеслав Бєлінський Кубок Девіса Віталій Сачко Олександр Овчаренко Олексій Крутих Владислав Орлов Збірна України з тенісу

Кубок Девіса

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