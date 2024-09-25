Динамо – Лаціо: боротися за очки зі старту

У середу, 25 вересня, київське "Динамо" проведе матч 1-го туру Ліги Європи УЄФА. У другому за значущістю єврокубку, як і в Лізі чемпіонів, із нового сезону команди проводять по 8 матчів. І першим суперником віцечемпіона України стане один із грандів італійського футболу – римський "Лаціо".

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Вже перший матч буде для команди Шовковського дуже важливим із стратегічного погляду. Це єдиний матч, який команда проведе на номінально домашньому полі проти команд із топ-чемпіонатів. Інші поєдинки з італійськими, іспанськими та німецькими клубами пройдуть у гостях. Отже, це чи не єдиний шанс "зачепитися" за очко. Нічия вже буде добрим досягненням для киян, не кажучи про перемогу.

Колишній гранд, нинішній середняк

Римський клуб останнім часом перебуває у явній кризі. Віцечемпіон Італії сезону-2022/23 у минулому чемпіонаті посів лише 7 місце. Та й цього року у команди продовжуються "гойдалки". У стартових п'яти турах Серії А "Лаціо" здобув дві перемоги за двох поразок і нічиєї. Команда посідає місце ближче до середини турнірної таблиці – 8 з 20. Причому особливої перспективи наразі не видно.

Влітку команду залишив Чиро Іммобіле, який перейшов до турецького "Бешикташа". Так, з одного боку, час 34-річного нападника вже минає. Але з іншого – Чиро разом зі збірною Італії лише три роки тому став чемпіоном Європи. Крім того, Іммобіле став знаковим гравцем для "Лаціо", виступав за клуб протягом восьми сезонів та забив 207 голів у 340 матчах. Хай там як, римська команда хоче оновлюватись. Щоправда, скоріше не шляхом зірок, а внаслідок перспективної молоді.

У відсутності гучних трансферів, керівництво клубу показує, що не збирається суттєво вкладатися в клуб і буде задовольнятися місцем в єврокубковій зоні. Але навіть зберегти 7 місце, здобуте за підсумками сезону 2023/24, команді буде дуже непросто. Як мінімум, шість клубів – "Мілан", "Інтер", "Ювентус", "Рома", "Наполі", "Аталанта", виглядають набагато сильнішими на цю мить. А ще є "Фіорентина", "Торіно", "Удінезе", та сама Болонья, яка нині виступає в Лізі чемпіонів.

Тренер, який ділив роздягальню з Марадоною

Знаковою фігурою для "Лаціо" минулого літа став Марко Бароні. Причому цей 61-річний фахівець швидше відомий як колишній гравець, а не як тренер. У сезоні 1989/90 він грав за "Наполі" разом із легендарним Дієго Марадоною і тоді ж завоював трофей чемпіона Італії. Разом із неаполітанцями та великим аргентинцем він також виграв Суперкубок Італії – єдині два трофеї у своїй кар'єрі. А ось як тренер…

За кілька днів до підписання контракту з "Лаціо" він залишив "Верону", з якою посів 13 місце в Серії А сезону 2023-24. М'яко кажучи, не найвидатніший результат. Також Бароні очолював "Рондінеллу", "Монтеварки", "Каррарезе", "Зюйдтіроль", "Анкону", "Сієну", "Кремонезе", "Ювентус" (дублери), "Віртус Ланчано", "Пескару", "Новару", "Беневенто", "Фрозіноне" та "Реджіну".

Призначаючи Бароні, керівництво клубу, знову ж таки, ніби наголошувало, що не бажає бачити зірок. До речі, Бароні змінив у "Лаціо" добре відомого хорватського наставника Ігора Тудора, який очолював команду після відходу Мауріціо Саррі у березні.

І якщо Саррі просто визнав, що втратив контроль над командою, Тудор звільнився після 11 останніх ігор сезону 2023/24 зовсім з іншої причини.

Хорват зумів налагодити гру команди. Під його керівництвом "орли" набрали 17 балів. За цей період у Серії А такі результати мав лише Інтер, який згодом став чемпіоном. Втім, тренер вирішив не готувати команду до нового сезону. Тудор не сподобався, як керівництво підходить до формування команди. Приводом для сварки стала втрата Даїчі Камада. Наставнику обіцяли, що японець залишиться, а потім відпустили до англійської Прем'єр-ліги, у "Крістал Пелас", пошкодувавши грошей на зарплату. Були й інші кадрові розбіжності. В останні дні перебування Тудора в команді керівники "Лаціо" провели з тренером кілька зустрічей, але ситуацію врятувати не змогло – до консенсусу тренер і керівництво так і не прийшли.

Для Бароні це буде дебют у єврокубках як головний тренер на сьомому десятку років, а "Лаціо" – найстатусніший клуб у його кар'єрі. Проте похвалитися йому поки що нема чим. Як уже зазначалося, сезон команда почала посередньо – 2-1-2, а минулої неділі програла Фіорентині – 1:2. Обидва голи римляни пропустили з пенальті й, як зазначив Бароні після матчу, таких "лівих" пенальті він ще ніколи не бачив у житті. При цьому у кожному з цих п'яти матчів "Лаціо" і забивав і пропускав. Висловлюючись букмекерською термінологією, команда грала на "тотал більше".

Продовжити перемагати

Своєю чергою, "Динамо" добре виступило у кваліфікації нинішньої Ліги чемпіонів, потужно "нокаутувавши" Партизан та впевнено пройшовши "Рейнджерс". Так, кияни програли "Зальцбургу", проте програли за рахунком, але не за грою. Команда добре стартувала в чемпіонаті, краще, ніж очікувалося, і набагато краще, ніж головний конкурент за чемпіонство – "Шахтар". Кияни виграли п'ять матчів поспіль і лише в останній грі з Рухом зненацька оступилися на своєму полі – 0:0.

З урахуванням єврокубків у команди вже в активі 8 перемог при 3 нічиїх та 1 поразці від "Зальцбурга". В українській Прем'єр-лізі "Динамо" послідовно обіграло "Верес", "Карпати", "ЛНЗ", "Зорю" та "Ворсклу".

І що особливо важливо, столичний клуб добре попрацював на трансферному ринку. Можливо, це навіть найкраща робота для "Динамо" за останні десять років. Посилення отримали всі лінії, окрім воротарської, але Бущан і так у повному порядку. В інших лініях – Себальос посилив команду у захисті (перейшов із бразильської Форталези на правах оренди), Пихаленок та Рубчинський перейшли з "Дніпра-1", щоб посилити киян у півзахисті, так само як і Брагару, який перейшов із "Чорноморця". Зрештою, у нападі команду посилив панамець Герреро, який перейшов із "Зорі".

Поки у Шовковського все складається добре – команда виглядає свіжою, цікавою, гра буквально ожила, розфарбувалася новими фарбами. Тоді як за Луческу це був нудний футбол. І зараз з'явилася інтрига навіть у чемпіонських перегонах, де "Динамо" вже багато хто вважає фаворитом у боротьбі з "Шахтарем", чого не було досить давно.

Пощастило з жеребом

Як і в Лізі чемпіонів, у турнірі рангом нижче – 36 команд об'єднані в єдину таблицю. Вісім найсильніших потраплять безпосередньо у 1/8 фіналу, команди, які займуть місця з 9 по 24, зіграють "стики", за можливість доєднатися до перших восьми. Для усіх інших турнір на цьому завершиться. І фахівці вже підрахували, що для потрапляння в топ-24 команді достатньо набрати 8-9 очок.

Варто зазначити, номінально домашні матчі (на "Фолькспаркштадіоні" у Гамбурзі) український чемпіон зіграє проти Лаціо, а також грандів, але лише Центрально-Східної Європи – угорського "Ференцвароша", "Вікторії" з чеського Пльзеню та латвійського "РФШ". Відповідно, у трьох із чотирьох матчів команда може, ні, зобов'язана розраховувати на перемогу, а у грі з "Лаціо" – мінімум, на нічию. Якщо, звичайно, розраховує пробитися до плейоф.

Погодимося, що у будь-якій з гостьових ігор з "Гоффенгаймом", "Ромою", "Реалом Сосьєдадом" та "Галатасараєм" розраховувати навіть на нічию буде дуже складно. А ось набрати 9-10 очок у "домашніх" матчах та претендувати на місце у стикових матчах – нинішньому "Динамо" до снаги.

Букмекери не вірять у "Динамо"

Втім, всупереч хорошій формі гравців "Динамо", переможну серію української команди й одночасно кризу "Лаціо", букмекери віддають перевагу гостьовій команді: перемога "Лаціо" – 2,10, нічия – 3,65, перемога "Динамо" – 3,9.

Де дивитися?

Матч "Динамо" – "Лаціо" на території України у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO, який має ексклюзивне право на трансляцію єврокубків в Україні. Зокрема, гру можна буде побачити на каналі "Футбол 1" та у розділі "Спорт", які входять до пакета "Максимальний".

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.