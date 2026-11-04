Я не проходив вашу академію: Ярмоленко здивував відповіддю Локомотиву після історичного рекорду УПЛ

Андрій Ярмоленко став головною темою обговорень у футбольних соцмережах не лише завдяки історичному рекорду, а й через несподівану перепалку з київським Локомотивом.

Академія клубу привітала вінгера Динамо з досягненням і нагадала, що свого часу він виступав за її команду. Однак сам футболіст, схоже, не погодився з таким формулюванням.

Нагадаємо, у понеділок, 2 листопада, в матчі 11-го туру УПЛ проти Кривбаса Ярмоленко реалізував пенальті та забив свій 125-й гол у чемпіонаті України. Завдяки цьому 36-річний футболіст випередив Максима Шацьких, на рахунку якого було 124 м'ячі, та став одноосібним найкращим бомбардиром в історії турніру. Третю сходинку посідає Сергій Ребров із 123 голами.

На тлі гучного досягнення академія Локомотива опублікувала привітання, у якому наголосила, що Ярмоленко в юності пройшов її школу та з гордістю носив клубні кольори. Ба більше, представники академії використали успіх футболіста як приклад для батьків, які обирають футбольну школу для своїх дітей, заявивши, що саме там можуть виховати майбутнього чемпіона.

Однак під публікацією з'явився несподіваний коментар самого Андрія:

"Я не проходив вашу академію".

Лаконічна відповідь рекордсмена одразу привернула увагу користувачів соцмереж. Частина вболівальників почала кепкувати з Локомотива, припускаючи, що клуб вирішив приписати собі заслугу у вихованні відомого футболіста.

Втім, історія виявилася не такою однозначною. На офіційному сайті Локомотива є детальна розповідь про короткий період Ярмоленка в команді, а його участь у матчах підтверджується записами в офіційній базі даних Української асоціації футболу. Згідно з інформацією клубу, Андрій справді виступав за Локомотив наприкінці сезону 2002/2003 у віковій категорії U-14.

Тоді юний футболіст, який до цього займався в чернігівській ДЮСШ Юність і привернув увагу після виступів за Десну, опинився в столиці саме в Локомотиві.

За наведеними клубом даними, він дебютував 22 липня 2003 року в півфіналі проти маріупольського Спортінтернату-4, який кияни виграли з рахунком 2:0. Ярмоленко провів на полі 44 хвилини. Згодом він зіграв ще у двох матчах, а команда дісталася фіналу ДЮФЛУ, де поступилася донецькому Шахтарю.

Після цього Андрій проходив перегляд у київському Динамо, однак закріпитися там не зміг і повернувся до Чернігова, де знову виступав за Юність. Тож Локомотив справді був частиною його футбольного шляху, хоча й зовсім короткою.

Виходить, у цій історії обидві сторони мають підстави для своїх слів: клуб підтверджує, що Ярмоленко грав за його команду, а футболіст, імовірно, не вважає цей нетривалий етап повноцінним навчанням в академії. Чи просто Андрій уже не пам'ятає короткий епізод зі свого дитинства, чи не надає йому такого значення – залишається лише здогадуватися.

Нагадаємо, нападник наприкінці першого тайму проти Кривбасі був вилучений з поля через те, що вдарив по ногах півзахисника суперників Джованні Герберта. Ярмоленко відзначив, що припустився цієї помилки під впливом емоцій.

Також український футболіст відреагував на встановлення рекорду результативності у чемпіонаті України.