Динамо Київ – Лаціо: онлайн-трансляція
ФК Динамо Київ
Київське Динамо проведе матч першого туру основного раунду Ліги Європи сезону-2024/25 проти італійського Лаціо.
Зустріч відбудеться в середу, 25 вересня, на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:30 за київським часом.
Напередодні "біло-сині" зіграли матч 7 туру УПЛ проти львівського Руха. Зустріч завершилася безгольовою нічиєю.
Лаціо перед грою з Динамо зазнав поразки від Фіорентини в 5 турі італійської Серії А.