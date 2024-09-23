Динамо Київ – Лаціо: онлайн-трансляція

Київське Динамо проведе матч першого туру основного раунду Ліги Європи сезону-2024/25 проти італійського Лаціо.

Зустріч відбудеться в середу, 25 вересня, на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:30 за київським часом.

Напередодні "біло-сині" зіграли матч 7 туру УПЛ проти львівського Руха. Зустріч завершилася безгольовою нічиєю.

Лаціо перед грою з Динамо зазнав поразки від Фіорентини в 5 турі італійської Серії А.