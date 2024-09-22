Динамо – Лаціо: анонс матчу основного етапу Ліги Європи

У середу, 25 вересня, київське Динамо проведе перший матч у Лізі Європи сезону-2024/25. Суперником "біло-синіх" у стартовому турі основного етапу буде італійський Лаціо з Риму. Зустріч відбудеться на арені "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі, стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Динамо

Команда Олександра Шовковського в минулому сезоні програла чемпіонську гонку в Українській Прем'єр-лізі донецькому Шахтарю, вчергове здобувши срібні медалі. Статус віцечемпіона України дозволив Динамо поборотися за Лігу чемпіонів у кваліфікаційних раундах, які виявилися досить складною перешкодою.

Хоча початок цьогорічної єврокубкової компанії вийшов багатообіцяючим. Спочатку кияни двічі розгромили принципового суперника – сербський Партизан (6:2, 3:0), потім залишили за бортом турніру шотландський Рейнджерс (1:1, 2:0). Для отримання квитка в основний етап Ліги чемпіонів залишалося лише пройти австрійський Зальцбург.

Динамо програло домашній матч із Зальцбургом у два м'ячі (0:2), а на виїзді зіграло внічию – 1:1, тим часом програвши двохматчеве протистояння та вилетівши в Лігу Європи. У другому за престижністю єврокубковому турнірі підопічним Шовковського належить провести як мінімум 8 матчів.

ФК Динамо Київ

Жеребкування революційного єврокубкового сезону надало динамівцям у суперники італійсьці Лаціо і Рому, угорський Ференцварош, іспанський Реал Сосьєдад, турецький Галатасарай, чеську Вікторію Пльзень, латвійський РФШ та німецький Гоффенхайм. Просто, звісно ж, не буде, але з більшістю можна й треба грати на рівних.

У національному чемпіонаті Динамо стартувало цілком вдало, набравши 16 очок у шести зіграних матчах – п'ять перемог та одна нічия. Із цим показником кияни лідирують у турнірній таблиці. Для порівняння, донецький Шахтар встиг зазнати двох поразок.

Під питанням участь у матчі центрального захисника Дениса Попова та вінгера Назара Волошина, які відновлюються після пошкоджень.

Лаціо

"Орлята" за підсумками минулого сезону посіли сьоме місце в турнірній таблиці Серії А, що дало їм право зіграти в Лізі Європи. Від зони Ліги чемпіонів команду Марко Бароні відділили сім залікових балів.

За свою історію Лаціо двічі ставав чемпіоном Італії та сім разів вигравав національний Кубок. Є у клубному музеї також Кубок кубків та Суперкубок УЄФА, які були виграні в 1999 році.

У нинішньому сезоні римляни в п'яти турах чемпіонату набрали сім очок. У попередньому поєдинку, який відбувся 22 вересня, Ліціо на виїзді програв Фіорентині (1:2), через що випав із єврокубкової зони.

Історія зустрічей

Динамо та Лаціо за всю історію між собою зустрічалися 4 рази. Тричі перемагали італійці, а ще один поєдинок завершився внічию. Попереднього разу жереб звів ці команди в 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2017/18. Саме тоді в Римі кияни здобули результативну нічию (2:2), однак у Києві програли матч-відповідь (0:2).

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан – Караваєв, Себальйос, Михавко, Дубінчак, Бражко, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат.

Лаціо: Проведель – Ладзарі, Хіла, Романьолі, Тавареш, Гендузі, Ровелла, Исаксен, Дзакканьї, Діа, Кастельянос.

Де дивитися

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Коефіцієнти від Favbet

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, фаворитом протистояння є Лаціо. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Динамо – 3,75;

Нічия – 3,50;

Перемога Лаціо – 2,08.

Прогноз Чемпіона

Нічия – 1:1.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.