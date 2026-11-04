Динамо U-19 вилетіло з Юнацької ліги УЄФА після розгромної поразки від Рейнджерса

Динамо U-19 зазнало розгромної поразки від однолітків з шотландського Рейнджерса у матчі-відповіді Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА.

Зустріч завершилася із рахунком 0:3.

Перший гол у зустрічі забив Льюїс Стюарт. Після перерви Кайл Глазго встановив перевагу, а Макс Кемерон поставив остаточну крапку у цьому протистоянні.

Підопічним Павла Чередниченка не вдалося відквитати бодай один м'яч.

Молодіжна ліга УЄФА – Плейоф переможців

Півфінал, 4 листопада

Рейнджерс U-19 – Динамо К. U-19 – 3:0 (1:0)

Перший матч – 2:3

Голи: 1:0 – 16 Стюарт, 2:0 – 62 Глазго, 3:0 – 73 Кемерон

Варто зазначити, що перший поєдинок між командами завершився перемогою столичного колективу з рахунком 3:2.

Таким чином, "біло-сині" опинилися поза бортом єврокубкових змагань у цьому році.

Нагадаємо, що напередодні Шахтар зазнав поразки від Спортинга (1:3) в 4 турі основного етапу Юнацької ліги УЄФА.