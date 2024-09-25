Динамо – Лаціо: прогноз редакції Чемпіона на матч Ліги Європи

У середу, 25 вересня, Динамо почне свій шлях у новому сезоні Ліги чемпіонів матчем проти Лаціо. На нашому сайті доступний анонс на гру київського клубу проти італійців.

Редакція Чемпіона традиційно зробила свої прогнози на виступ Динамо в матчі з Лаціо. А чи мали редактори та журналісти рацію, побачимо вже незабаром.

ПРОГНОЗ ЧЕМПІОНА

Войченко Богдан

Динамо зараз певною мірою на ходу, але Лаціо, як мінімум на папері, виглядає доволі серйозним суперником. Італійці, хоч і набрали за пʼять турів Серії А сім очок, проте підбір гравців та рівень команди набагато кращий за киян. Серцем вболіваю за наших хлопців, але голова каже, що римляни таки переможуть.

Станіслав Лисак

Лаціо, звичайно, є фаворитом протистояння, але Динамо під керівництвом Олександра Шовковського демонструє дійсно привабливий футбол і при певних обставниах, таких як швидкий гол або червона картка в суперника, кияни можуть зачепитися за нічию або навіть сенсаційну перемогу. Прогноз - 1:1.

Соломія Романчук

Кияни непогано стартували у кваліфікації, але не думаю, що їм вдасться успішно виступити на основному етапі. Ми вже побачили, як Шахтар грав проти італійської команди. Вважаю, що Динамо буде складніше. Прогнозую, що Лаціо переможе з рахунком 3:0.

Володимир Кук

Перший матч - завжди складний. Лаціо знаходиться зараз не в найкращій формі, за 5 турів у чемпіонаті Серії А у них 2 поразка та 1 нічия. А ось Динамо зараз у найкращих кондиціях, 5 перемог та 1 нічия в 6 матчах УПЛ

Прогноз на матч: Динамо буде не легко, можливо навіть і пропустять, але вірю в мінімальну перемогу 1:0.

Максим Салівон

Перший матч киян у ЛЄ в багатьох викликає побоювання. Щодо грізності суперника. Я ж вважаю, що з огляду на нинішній стан команд та можливості атаки Динамо, не залишитися без очок "біло-синім" цілком до снаги.

Крім того, варто звернути увагу ледь не на ключовий фактор. На виїзді у Лізі Європи Лаціо грати не вміє. На це чітко вказують цифри команди у другому за значенням єврокубку. 4 останніх таких матчів "орлів" у ЛЄ закінчувалися нічиєю (в одному випадку) або поразкою. Так, зважаючи на рівень виконавської майстерності римлян та чемпіонату, який вони представляють, сподіватися на перемогу буде важко. Однак нічия – сценарій цілком реалістичний.

Точний рахунок – 2:2.

Максим Розенко

Динамо - Лаціо - 1:1

Я працював на матчі Лаціо- Динамо, який пройшов в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2017/18. Тоді в Римі кияни зіграли 2:2. Для Динамо важливо не програти стартовий матч групового турніру. Сподіваюсь, при підтримці німецьких фанів та нашої діаспори підопічні Шовковського зіграють 1:1, що буде непоганим результатом.

Руслан Травкін

Гра Болонья - Шахтар довела, що розрив між середняком Серії А та нашими грандами є. "Гірникам" було складно. Оскільки вважаю, що римляни сильніше за Болонью, то команді Шовковскього буде ще складніше здобути залікові бали. 2-1 на користь "орлів".

Олександр Булава

Динамо на старті Ліги Європи очікує один з найважчих суперників по групі. Враховуючи історичне протистояння киян з італійськими клубами – нічия буде вважатися прийнятним результатом.

Очікую обережної гри від обох команд та підсумкову мирову за результатами зустрічі.

Прогноз – 1:1.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, фаворитом першого матчу українського колективу в єврокубках Динамо – Лаціо є італійці. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Болоньї – 3,75;

Нічия – 3,55;

Перемога Шахтаря – 2,05.

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