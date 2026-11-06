Підсумковий турнір WTA Finals: де дивитися онлайн матчі за участю Світоліної

З 8 по 15 листопада в американському Індіан-Веллсі на відкритих хардових кортах спорткомплексу Indian Wells Tennis Garden відбуватиметься остання велика подія жіночого тенісного сезону – Підсумковий турнір WTA Finals. У ньому візьмуть участь 8 найкращих гравчинь за результатами сезону.

В Україні змагання транслюватимуть канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Вперше з 2019 року в турнірі візьме участь українка Еліна Світоліна, яка посідає шосте місце світового рейтингу. За результатами жеребкування 32-річна одеситка потрапила до групи 2, разом із "нейтральними" Аріною Сабалєнкою та Міррою Андрєєвою, а також чешкою Кароліною Муховою.

По дві найкращі спортсменки з кожного квартету вийдуть у півфінал, після чого розіграють чемпіонство в іграх на виліт.

Перший поєдинок Еліна проведе 9 листопада орієнтовно о 23:30 за київським часом проти Андрєєвої.

За котируваннями букмекерів, Світоліна має найменше шансів на перемогу в турнірі серед усіх восьми учасниць.