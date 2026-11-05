WTA вибачилася за пряму трансляцію критики Пегули на адресу Андрєєвої в Індіан-Веллсі

Жіноча тенісна асоціація WTA взяла на себе відповідальність і вибачилася перед тенісистками за ввімкнені мікрофони під час тренувань перед Підсумковим турніром в Індіан-Веллсі.

Про це повідомляє Front Office Sports.

Зокрема, в ефір потрапив фрагмент розмови американки Джессіки Пегули зі своїм тренером, у якому тенісистка жорстко критикувала "нейтральну" Мірру Андрєєву.

Тенісна асоціація заявила наступне:

"WTA бере на себе повну відповідальність за те, що не повідомила тенісисток та їхні команди про те, що мікрофони, встановлені для забезпечення вболівальникам трансляції тренувань, працювали. Ми щиро перепрошуємо за невиконання нашого обов'язку належним чином інформувати тенісисток і тренерів".

Також джерело у WTA повідомило, що тренування в Індіан-Веллсі тепер транслюватимуться без звуку.

Нагадаємо, що на Підсумковому турнірі, який відбудеться з 8 по 15 листопада, Пегула та Андрєєва потрапили до різних груп. "Нейтралка" зіграє у квартеті з українкою Еліною Світоліною.