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Їй потрібно навчитися скромності, – Пегула жорстко розкритикувала Андрєєву після спільного тренування

Станіслав Матусевич — 5 листопада 2026, 13:08
Їй потрібно навчитися скромності, – Пегула жорстко розкритикувала Андрєєву після спільного тренування
Джессіка Пегула
Getty images

Американська тенісистка Джессіка Пегула піддала жорсткій критиці "нейтральну" Мірру Андрєєву після їхнього спільного тренувального матчу в Індіан-Веллсі перед Підсумковим турніром.

Про це повідомляє Tennis Temple.

У розмові зі своїм тренером Пегула різко висловилася про Андрєєву та її тренерку Кончіту Мартінес, не знаючи, що її слова потрапляють у онлайн-трансляцію. Найбільше Джессіку обурила поведінка "нейтралки" стосовно Мартінес. Американка розповіла, що її суперниця демонструвала невдоволення своєю тренеркою, хоча вела в рахунку 4:0.

"Кончіта завжди дуже добре до мене ставилася, але я трохи втратила повагу до неї. Мені здається, що Андрєєва – хороша дівчина, просто вона трохи поводиться, як примадонна. Їй потрібно навчитися скромності.

Якби я була тренеркою, а моя гравчиня щойно провела чотири чудові гейми, веде 4:0 і при цьому злиться на мене за те, що я подаю їй м'ячі, то насамперед сказала б, що це неповага до іншої людини. Ти ведеш 4:0 – та замовкни вже!", – заявила Пегула.

Джессіка вважає, що Мартінес недостатньо жорстко реагує на дії своєї підопічної.

"Кончіта ніби сама її провокує та заохочує таку поведінку. Андрєєвій потрібна людина, яка поставить її на місце. І коли така людина з'явиться, думаю, вона стане справді дуже сильною тенісисткою. Хоча вона вже зараз дуже сильна".

Зазначимо, що після цього інциденту WTA припинила онлайн-трансляції тренувальних матчів тенісисток в Індіан-Веллсі.

Нагадаємо, що на Підсумковому турнірі, який відбудеться з 8 по 15 листопада, Пегула та Андрєєва потрапила до різних груп. "Нейтралка" зіграє у квартеті з українкою Еліною Світоліною.

Підсумковий турнір WTA Джессіка Пегула Міра Андрєєва

Джессіка Пегула

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