Джокович вирвав перемогу. Визначені пари півфіналістів на Мастерсі у Шанхаї

11-12 жовтня відбулися матчі 1/4 фіналу на хардовому турнірі ATP 1000 у Шанхаї (Китай).

До півфіналу вийшов лідер світового рейтингу Яннік Сіннер, який переграв "нейтрального" тенісиста Даніїла Медведєва. Суперником італійця у півфіналі стан чех Томаш Махач, який сенсаційно здолав іспанця Карлоса Алькараса.

У другому півфіналі змагатимуться американец Тейлор Фріц і Новак Джокович із Сербії, які відповідно перемогли бельгійця Давида Гоффена і Якуба Меньшика з Чехії.

Rolex Shanghai Masters – ATP Masters 1000

Шанхай, Китай, Хард

Призовий фонд – $10,298,535

1/4 фіналу, 10-11 жовтня

Верхня половина сітки

Яннік Сіннер (Італія) – Даніїл Медведєв 6:1, 6:4

Томаш Махач (Чехія) – Карлос Алькарас (Іспанія) 7:6(5), 7:5

Нижня половина сітки

Тейлор Фріц (США) – Давид Гоффен (Бельгія) 6:3, 6:4

Новак Джокович (Сербія) – Якуб Меньшик (Чехія) 6:7(6), 6:1, 6:4

Відзначимо, що В матчі четвертого кола Гаель Монфіс, чоловік Еліни Світоліної, поступився Алькарасу.