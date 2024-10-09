Чоловік Світоліної дав бій, але програв другій ракетці світу
Карлос Алькарас та Гаель Монфіс
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Французький тенісист Гаель Монфіс (46) завершив виступи на хардовому Мастерсі в Шанхаї, Китай.
В матчі четвертого кола чоловік Еліни Світоліної у двох сетах поступився 3 сіяному Карлосу Алькарасу (2) з Іспанії.
Матч тривав 1 годину 28 хвилин. 38-річний француз виконав 10 подач навиліт, у суперника ейсів було 5. Гаель припустився 1 подвійної помилки, у Карлоса їх не було. Монфіс не використав свій єдиний брейкпойнт, Алькарас реалізував 2 з 6.
Rolex Shanghai Masters – ATP Masters 1000
Шанхай, Китай, Хард
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Четверте коло, 9 жовтня
Карлос Алькарас (Іспанія) – Гаель Монфіс (Франція) 6:4, 7:5
Алькарас в наступному матчі зіграє проти Томмі Пол або (13) або Томаша Махача (33).
В попередньому матчі Монфіс переграв 15 ракетку світу.