Чоловік Світоліної дав бій, але програв другій ракетці світу

Французький тенісист Гаель Монфіс (46) завершив виступи на хардовому Мастерсі в Шанхаї, Китай.

В матчі четвертого кола чоловік Еліни Світоліної у двох сетах поступився 3 сіяному Карлосу Алькарасу (2) з Іспанії.

Матч тривав 1 годину 28 хвилин. 38-річний француз виконав 10 подач навиліт, у суперника ейсів було 5. Гаель припустився 1 подвійної помилки, у Карлоса їх не було. Монфіс не використав свій єдиний брейкпойнт, Алькарас реалізував 2 з 6.

Rolex Shanghai Masters – ATP Masters 1000

Шанхай, Китай, Хард

Призовий фонд – $10,298,535

Четверте коло, 9 жовтня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Гаель Монфіс (Франція) 6:4, 7:5

Алькарас в наступному матчі зіграє проти Томмі Пол або (13) або Томаша Махача (33).

В попередньому матчі Монфіс переграв 15 ракетку світу.