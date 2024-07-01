Костюк, Цуренко та Ястремська зіграють матчі першого кола на Вімблдоні-2024

У перший ігровий день Вімблдонського турніру на корти вийдуть три українські тенісистки: Марта Костюк (18), Даяна Ястремська (28) та Леся Цуренко.

Розклад матчів українок 1 липня

13:00. Даяна Ястремська (27, Україна) — Надя Подороска (65, Аргентина) — корт №4, перший запуск.

13:00. Леся Цуренко (57, Україна) — Варвара Грачова (68, Франція) — корт №5, перший запуск.

14:30*. Марта Костюк (19, Україна) — Ребекка Шрамкова (103, Словаччина) — корт №4, другий запуск, після гри Ястремська — Подороска.

* — час орієнтовний, залежно від попередніх матчів.

Нагадаємо, вперше в історії в основній сітці Вімблдона зіграють одразу 8 представниць України.

На торішньому турнірі Еліна Світоліна зупинилася за крок від титулу — українка програла у фіналі чешці Маркеті Вондроушовій.



