Листівка у соцмережах видала пару: відомо, хто "відбив" у Мудрика російську модель
Американський півзахисник Ювентуса Вестон Маккенні та російська блогерка Віолетта Грачова викликали справжній ажіотаж у соцмережах. Після спільного відпочинку на популярному гірськолижному курорті Куршевель, з'явилися нові підтвердження їхніх стосунків.
Віолетта поділилася в Instagram Stories фото романтичного жесту від футболіста. На картці, яку вона отримала під час вечері, було написано: "Насолоджуйся, малятко. З любов’ю, Вестон. З Різдвом."
Хоча ім'я відправника вона приховала, уважні фанати одразу ж розпізнали почерк американського футболіста.
Варто зазначити, що чутки про стосунки між Вестоном та Віолеттою почали з’являтися ще в жовтні минулого року. Тоді вони активно лайкали пости одне одного та обмінювалися коментарями в соцмережах.
Це стало приводом для розмов у фанатських колах, особливо після того, як Віолетта та український футболіст Челсі Михайло Мудрик знову відписалися один від одного в Instagram.
Нагадаємо, раніше Грачовій приписували роман із Мудриком, який наразі відсторонений через допінговий скандал. Попри чутки, пара ніколи не підтверджувала свої стосунки офіційно.
Тим часом Віолетта та Вестон продовжують інтригувати своїх підписників і не поспішають давати жодних коментарів про свій можливий роман.