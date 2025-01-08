Мудрик – в прольоті: російська блогерка виступила із заявою щодо особистого життя

Російська блогерка, яку протягом довгого часу сватали з вінгером Челсі Михайлом Мудриком, зробила гучну заяву у соціальних мережах.

Віолетта Грачова залишила пост в Інстаграмі після чуток про роман із хавбеком Ювентуса Вестоном Маккенні.

"Інформація для фейкових чуток! Я нікого не труїла, нікого не кидала і ні з ким не зустрічаюся! І жодного разу не підтверджувала стосунки!" – написала блогерка.

Нагадаємо, протягом 2024-го року Мудрику приписували роман з росіянкою через його коментарі під фотографіями моделі.

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Михайло закликав Грачову "зустрітися біля мосту", дівчина відвідувала матчі Челсі, проте до офіційних підтверджень стосунків пара так і не дійшла.