Монфіс знявся з турніру в Австрії через хворобу

Французький тенісист Гаель Монфіс (52) не зможе продовжити виступи на хардовому турнірі АТР 500 у Відні через хворобу.

У другому колі чоловік Еліни Світоліної мав зіграти проти італійця Лоренцо Музетті (17), який тепер без боротьби проходить до чвертьфіналу, де зіграє з першим сіяним німцем Александром Звєрєвим.

В першому матчі 38-річний Монфіс переграв свого земляка Кантена Аліса (90). Це була його 25 перемога в цьому сезоні.

Найкращий результат у кар'єрі на турнірі у Відні Гаель показав у 2008 році, коли дійшов до фіналу. Там він програв німцю Філіппу Пецшнеру, для якого то був єдиний титул в кар'єрі.

Раніше повідомлялось, що Монфіс отримав запрошення до основної сітки Мастерса в Парижі, який стартує 28 жовтня.