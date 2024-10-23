Монфіс переграв свого земляка на турнірі в Австрії

Французький тенісист Гаель Монфіс (52) вдало стартував на хардовому турнірі ATP 500 у Відні (Австрія), перегравши в першому колі свого земляка Кантена Аліса (90).

Зустріч тривала 1 годину 27 хвилин і завершилась із рахунком 7:6(5), 6:3. Монфіс чотири рази подав навиліт, у суперника було 6 ейсів. Гаель припустився однієї подвійної помилки проти 4 у Кантена. Чоловік Еліни Світоліної реалізував 3 з 7 брейк-пойнтів, у Аліса – 1 з 1.

Erste Bank Open – ATP 500

Відень, Австрія, хард (зал)

Призовий фонд – €2,626,045

Перше коло, 23 жовтня

Гаель Монфіс (Франція) – Кантен Аліс (Франція, Q) 7:6(5), 6:3

Відзначимо, що Монфіс здобув 25-ту перемогу в цьому сезоні.

У другому колі Гаель зіграє проти італійця Лоренцо Музетті (17), якому француз двічі програв у 2024-му на кортах Ролан Гаррос (на Grand Slam і на Олімпіаді).