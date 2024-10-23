Монфіс отримав запрошення до основної сітки Мастерса в Парижі

Організатори хардового Мастерса в Парижі, який стартує 28 жовтня, опублікували список володарів wild card. До числа щасливчиків потрапив француз Гаель Монфіс, чоловік відомої української тенісистки Еліни Світоліної.

Про це повідомляє пресслужба турніру Rolex Paris Masters.

Запрошення в основу отримали:

Гаель Монфіс

Рішар Гаске

Адріан Маннаріно

Джованні Мпетші-Перрікар

У кваліфікації за wild card зіграють:

Артур Казо

Юго Гастон

Кентен Аліс

Александр Мюллер

Відзначимо, що Монфіс двічі грав у фіналі Мастерса в Парижі (2009, 2010).

Наразі він виступає на турнірі категорії ATP 500 в Відні, де виграв стартовий матч. Цікаво, що Монфіс уже здобув 25 перемогу в цьому сезоні. Він не вигравав стільки матчів за рік з 2019-го.