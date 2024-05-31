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Сенсації не сталося: Монфіс вилетів із Ролан Гаррос

Игорь Чернявский — 31 травня, 08:45
Сенсації не сталося: Монфіс вилетів із Ролан Гаррос

Французький тенісист Гаель Монфіс (37) поступився італійцю Лоренцо Музетті (30) у другому колі Ролан Гаррос-2024.

Матч тривав 2 години 11 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:1, 6:4.

Монфіс грав у своєму фірмовому стилі — яскраво, але не без помилок. 4 ейси і 4 подвійні — тому підтвердження.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Третє коло
30 травня

Лоренцо Музетті (Італія) — Гаель Монфіс (Франція) 7:5, 6:1, 6:4

Перед матчем букмекери вважали фваоритом Лоренцо. Поставити на італійця можна було з коефіцієнтом 1,53, тоді як на Монфіса — за 2,81.

Зазначимо, що на трибунах корту Філіппа Шатріє була присутня дружина Гаеля Еліна Світоліна, яка раніше на класі пройшла Діан Паррі та пробилася до третього кола.

Ролан Гаррос Гаель Монфіс

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