Сенсації не сталося: Монфіс вилетів із Ролан Гаррос

Французький тенісист Гаель Монфіс (37) поступився італійцю Лоренцо Музетті (30) у другому колі Ролан Гаррос-2024.

Матч тривав 2 години 11 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:1, 6:4.

Монфіс грав у своєму фірмовому стилі — яскраво, але не без помилок. 4 ейси і 4 подвійні — тому підтвердження.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Призовий фонд - $24,961,000 Третє коло 30 травня



Лоренцо Музетті (Італія) — Гаель Монфіс (Франція) 7:5, 6:1, 6:4

Перед матчем букмекери вважали фваоритом Лоренцо. Поставити на італійця можна було з коефіцієнтом 1,53, тоді як на Монфіса — за 2,81.

Зазначимо, що на трибунах корту Філіппа Шатріє була присутня дружина Гаеля Еліна Світоліна, яка раніше на класі пройшла Діан Паррі та пробилася до третього кола.