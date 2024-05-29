Чоловік Світоліної хоче зіграти на домашній Олімпіаді в Парижі

Французький тенісист та чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс (37) має намір зіграти на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це Монфіс розповів після перемоги в першому колі Ролан Гаррос над бразильцем Тьягу Сейботом Вілдом.

"Це було б неймовірним привілеєм. Тоді це були б мої п'яті Олімпійські ігри, четверті, на яких я би зіграв, тому що в Лондоні я отримав травму. Я не думаю, що є так багато гравців, які брали участь у п'яти Олімпійських іграх. Це дуже багато. Але я отримав травму в Лондоні, тому власне грав би я лише на четвертій своїй Олімпіаді.

Олімпійські ігри не проводилися у Франції вже 100 років, тож це можливість сторіччя. Зіграти на Ролан Гаррос у матчах 3-сетового формату — це теж щось. Це зовсім інше. Це було б справді чудово. Але передусім, ви повинні пам'ятати, як я говорив про свою участь раніше... Тоді лише для того, щоб поставити перед собою мету. А тепер я вже майже досяг її, тому зараз я просто схрещую пальці", — сказав Монфіс.

У другому колі Відкритого чемпіонату Франції Монфіс зіграє з італійцем Лоренцо Музетті.

Напередодні Світоліна (19) обіграла Кароліну Плішкову (52) з Чехії у першому колі Відкритого чемпіонату Франції.