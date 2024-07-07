Стародубцева: На Вімблдоні мене врятувала Світоліна

Юлія Стародубцева втретє поспіль подолала кваліфікацію мейджора, одна за одною відправивши додому Анну Бондар (9, Угорщина), Анастасію Тіхонову (прапор не позначено), а в фіналі – Меддісон Інгліс. Цікаво, що австралійка потрапила до кваліфікації через альтернативний шлях – додатковий лист-очікування вразі пошкодження чи не доїзду когось з учасників. На Інгліс спрацювали не доїзди – британці не дали візи двом гравчиням.

А вже в основній сітці Стародубцева вписала своє ім'я в історію, вперше вигравши поєдинок на Grand Slam. Під гарячу руку білявки потрапила бельгійка Елісон ван Ейтванк (6:4, 6:3), яка у кращі часи стояла у топ 40.

Усього – 19 українців здобули 98 перемог (72+26) на Wimbledon.

На превеликий жаль, скористатися солодкою сіткою не вдалося – у другому колі така ж кваліфаєрка Лулу Сан з Нової Зеландії перетягнула канат на свій бік (4:6, 6:3, 6:2).

Втім, турнір безперечно можна назвати вдалим для Юлії. Причому під керівництвом нового наставника – досвідченішого 80-річного(!) нідерландського фахівця Еріка ван Харпена, який працював з такими зірками, як Аранча Санчес-Вікаріо, Кончіта Мартінес, Патті Шнідер, Марія Шарапова, Андреа Петкович, Ана Іванович.

Журналіст Чемпіона Ігор Грачов додзвонився до Юлії Стародубцевої, яка перебувала у Швеціі, з метою підбити підсумки Вімблдону-2024.

— Юліє, ще повністю не вщух пил після Ролан Гарросу, як ти засяяла на Вімблдоні. Але з іншим тренером. Розкажи, як зав’язався ваш тандем?

— Спільний знайомий порекомендував мені у тестовому режимі протягом тижня попрацювати з ван Харпеном, чиє ім’я доволі відоме у тенісному колі. Хоча я не планувала змінювати тренера, він мені дуже сподобався. З огляду на те, що я залишаюсь в Європі, ми почали працювати разом.

— Судячи з результату – поки найкращого на GS – не важко вгадати твої емоції...

— Безумовно, для першого Вімблдону – дуже непогано. Мені так сподобалось грати на траві! Причому це лише другий турнір в житті на цьому покритті. Напередодні я вперше зіграла у Берліні (WTA 500), провівши два матчі у кваліфікації.

— Повертаючись до кваліфікації в Рогемптоні. Не маючи посіву, ти проїхалась по трьох суперницях і не підпустила нікого навіть на крок до виграшу сету. Чого було більше – насолоди чи метушні?

— На жаль, у жодному матчі про насолоду важко говорити. Зазвичай, це не моя історія (сміється). Ближче до цього відчуття була зустріч другого кола. За рівнем і за кількістю невимушених помилок. На старті звісно нервувала, бо це початок турніру. Та й суперницю Ану Бондар я знала. І знала, що вона може доставити багато неприємностей. Перший сет це підтвердив, він був близьким до неї (6:4). Але не другий (6:0).

До речі, щодо задоволення, то найбільшу порцію я отримала у першому колі основи у поєдинку з ван Ейтванк. Знала, що трава – це її улюблене покриття, проте розуміла, що після травми й значної перерви у мене будуть шанси. Матч підтвердив, що вона непогано рухається на газоні, відчуває себе впевнено. Своєю чергою й у мене гра склалася. Єдине, що змусило нервувати, коли ведучи 3:0 у другому сеті, дозволила їй повернутись (3:3). Відчувала, що це мій матч. Тобто все залежало тільки від мене. Добре, що зуміла закрити зустріч у двох партіях. І уникнути думок, що раніше двічі програвала в основі GS.

— Назвеш основну причину поразки від Лулу Сан у другому колі?

— Я з нею зустрічалася раніше на харді і перемагала. На бетоні легше міксувати ритм, бо вона любить бити по низьких м’ячах. Трава – це її покриття. Та й подачі в неї тоді не було такої, як у Лондоні зараз.

Внаслідок подачі вона заробила дуже багато очок. Щодо себе, то можу собі дорікнути за другий сет. Зменшила інтенсивність, дала їй можливість повернутися в гру. Мені це коштувало втраті впевненості, яка перейшла на бік суперниці. На ній вона і заїхала у третє коло. І, як бачимо, вона вже виграла шість матчів поспіль.

— Питання на посмішку. Що у вас сьогодні спільного* з Еліною Світоліною?

— Ем... Не впевнена, що про це потрібно говорити, але... кепка (сміється). Річ у тім, що мені заборонили виступати, оскільки моя мала чорний колір у внутрішній частині. Дрес-код Вімблдону, як відомо, строго білий колір. То ж на поміч прийшла Еліна. Кепка, у якій я грала – її (сміється).

ПС.* — Натяк на те, що гравців тренують нідерландські спеціалісти.

Усі представники України, яки мають перемоги в основній сітці Вімблдону

1. Еліна Світоліна — 19;

2. Леся Цуренко — 11;

3. Андрій Медведєв — 9;

4. Олександр Долгополов — 8;

4. Сергій Стаховський — 8;

6. Олена Бондаренко — 7;

7. Катерина Бондаренко — 6;

7. Марта Костюк — 6;

9. Тетяна Перебийніс — 5;

9. Даяна Ястремська — 5;

11. Наталія Медведєва — 4 (+1 у складі СНД);

12. Ангеліна Калініна — 2;

12. Олена Татаркова — 2;

14. Олена Брюховець — 1;

14. Юлія Вакуленко — 1;

14. Вікторія Кутузова — 1;

14. Ілля Марченко — 1;

14. Дар'я Снігур — 1;

14. Юлія Стародубцева — 1.

Жирним виділені тенісисти, кар'єра яких ще триває.