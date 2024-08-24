Стародубцева: "Хотілося б зіграти за збірну України"

Українка Юлія Стародубцева вчетверте поспіль (!) подолала кваліфікацію мейджора, записавши до свого активу так званий "кар'єрний Шолом" – жартівливий термін, який свого часу запустив Ілля Марченко. У цьому випадку йдеться, зрозуміло, не про титули, а проходи "квалів" на чотирьох різних GS.

Цікаво, що перемогу у фіналі Нью-Йорка Юлія здобувала якраз на очах Марченка, нового капітана жіночої збірної України. У жовтні на нього чекає серйозний вступний іспит і складатиме його він, судячи з усього, у компанії зі Стародубцевою.

Одразу після фінального матчу із британкою Сонею Картал Юлія Стародубцева дала розгорнутий коментар журналісту "Чемпіона" Ігорю Грачову.

— Зізнаюся, сильно нервувала перед стартовим матчем із Касінцевою. І перші три гейми пройшли нервово. Втім, як мені здалося, і суперниця хвилювалася не менше за мій. Тільки після паузи через дощ я заспокоїлася. Емоції стихли й водночас матч пішов у мій бік досить легко – 6:2, 6:1.

У другому колі мене дуже здивувала китаянка Гао Сіньюй. Начебто в рейтингу вона стоїть невисоко, 235-й, але рівень демонструє значно вище за свою класифікацію.

Звичайно, буває, що день випадає такий вдалий, але все ж таки я схиляюся, що вона скоро виявиться значно ближче до сонця. У першому колі вона обіграла міцну Ольгу Данилович, яка мала 8-й номер посіву. Словом, мені довелося повністю викластись, щоб виграти – 6:3, 4:6, 6:0. Думаю, дався взнаки фактор фізичної підготовки. Китаянка підсіла у третьому сеті, тоді як у мене залишалося ще достатньо резервів.

Фінал із Соней Картал знову подарував сюрприз. На недавньому Вімблдоні вона пройшла кваліфікацію, а потім обіграла Кирстю і Бюрель, поступившись лише третьому колі Коко Гауфф. У британки – чоловічий теніс із найміцнішим форхендом та стабільним бекхендом. Чудово бачить корт, і я навіть трохи розгубилася через це вона мене легко розводила. Не одразу зрозуміла, що робити.

Перший сет сплив (2:6), тому довелося змінювати тактику, яка змусила її більше помилятися. Можливо, її рівень трохи впав. Не можна так філігранно діяти весь матч. Або обидва фактори спрацювали одночасно.

Як не намагалася відганяти думку, що можу пройти квал вчетверте поспіль, вона вперто лізла в голову і могла зіграти поганий жарт зі мною. До речі, цікаво перевірити, чи вдавалося комусь одного сезону пройти всі чотири кваліфікації?

(Здається, подібний випадок – унікальний. – ред.)

— Арбітр сьогодні виписав тобі попередження за лайку. Рідкісний інцидент чи таке іноді трапляється?

— Так-так, у першому сеті. Зі мною таке іноді трапляється, але це нормальний стан. Мені необхідно вихлюпнути агресію на словах і потім я заспокоююсь. Мені складно контролювати свої емоції, але поза тенісним життям я так не роблю (сміється).

З останнього досвіду бачу, що багато тенісистів – мега спокійні у не змагальному житті, але, виходячи на корт, вони можуть дати підстави подумати, наче вони розлючені монстри. Хоча насправді це не так. Теніс настільки важкий у ментальному плані, що подібні витівки чи вигуки – частина процесу.

— Бачив, тебе у фіналі прийшли підтримати наші відомі земляки. Чи можна говорити, що ми тебе швидше за все побачимо у складі національної збірної у жовтні?

— Звичайно моя улюблена Леся Цуренко прийшла, а також Ілля Марченко. Збірна? Прямо точно говорити зарано, але сподіваюся, що побачите. Мені цього хотілося б.

Ігор Грачов для Чемпіона