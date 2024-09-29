Світоліна розповіла про свій стан після операції

Українська тенісистка Еліна Світоліна зможе розпочати активне відновлення через місяць.

Про це Світоліна розповіла на подкасті з коміком Антоном Тимошенком та волонтером Сергієм Притулою.

"У мене травма, яку я отримала десь рік тому. Була запланована операція, зараз я повернулася, щоб відновлюватися тут, в Україні. Ще місяць я маю бути в цьому чоботі, тобто взагалі не можу навантажувати ногу. Потім ще місяць буду робити спеціальні вправи і вже потім можу повертатися на корт", – сказав Світоліна.

Нагадаємо, цього року Еліна зіграла у чвертьфіналах на Ролан Гаррос та Вімблдоні. Також вона була близькою до виходу в цю стадію на Australian Open, але не змогла продовжити матч через травму.