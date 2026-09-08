Скинула капці та обігнала молодших суперниць: 47-річна індійка босоніж виграла марафон

Неймовірна історія сталася в індійському штаті Махараштра, де 47-річна Рамабай Ранвір перемогла в місцевому марафоні, подолавши всю дистанцію босоніж та в сарі.

Жінка працює шкільною кухаркою та вирішила взяти участь у забігу не заради слави чи спортивних досягнень. Її головною мотивацією стали призові — 3 тисячі рупій, або близько 31 долара.

Усі зароблені гроші Рамабай планує витратити на освіту своїх доньок. Після смерті чоловіка жінка самотужки виховує дітей, а фінансове становище родини значно погіршилося. Саме тому вона вирішила спробувати свої сили у марафоні.

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Спочатку Ранвір вийшла на дистанцію у звичайних капцях. Проте вже під час забігу зрозуміла, що взуття ковзає та постійно спадає з ніг. Тоді 47-річна учасниця просто скинула капці та продовжила бігти босоніж.

Попри холодну трасу, відсутність спеціальної екіпіровки та серйозної підготовки, Рамабай зуміла обігнати молодших і краще оснащених суперниць та першою фінішувала у своїй віковій категорії.

Раніше повідомлялося, що в Мексиці переможницею ультрамафону стала жінка з індійського племені, яка пройшла всю дистанцію босоніж та у традиційному вбранні.