Азаренко відмовилась від участі на Олімпіаді-2024

Експерша ракетка світу, білоруска Вікторія Азаренко не виступить на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це йдеться в заяві тенісистки в Instagram.

"Я надзвичайно спустошена, але маю повідомити вам, що не зможу зіграти на чемпіонаті цього року. Я отримала травму плеча, яка поступово погіршувалася. Я робила усе, що в моїх силах, щоб бути готовою до змагань, але, на жаль, моє тіло говорить інше.

Після консультації з медичним персоналом це найкраще рішення для мого здоров'я, попри те, що мені боляче не виходити на корт", — написала Азаренко.