Азаренко відмовилась від участі на Олімпіаді-2024
Експерша ракетка світу, білоруска Вікторія Азаренко не виступить на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.
Про це йдеться в заяві тенісистки в Instagram.
"Я надзвичайно спустошена, але маю повідомити вам, що не зможу зіграти на чемпіонаті цього року. Я отримала травму плеча, яка поступово погіршувалася. Я робила усе, що в моїх силах, щоб бути готовою до змагань, але, на жаль, моє тіло говорить інше.
Після консультації з медичним персоналом це найкраще рішення для мого здоров'я, попри те, що мені боляче не виходити на корт", — написала Азаренко.
Напередодні Вікторія не змогла стартувати на Вімблдоні через травму плеча.
Раніше про свою відмову від участі від участі в Олімпіаді-2024 заявила Арина Соболенко. Таким чином Білорусь не матиме жодної тенісистки на іграх у Парижі.