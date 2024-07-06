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Азаренко відмовилась від участі на Олімпіаді-2024

Олександр Булава — 6 липня, 15:41
Азаренко відмовилась від участі на Олімпіаді-2024

Експерша ракетка світу, білоруска Вікторія Азаренко не виступить на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це йдеться в заяві тенісистки в Instagram.

"Я надзвичайно спустошена, але маю повідомити вам, що не зможу зіграти на чемпіонаті цього року. Я отримала травму плеча, яка поступово погіршувалася. Я робила усе, що в моїх силах, щоб бути готовою до змагань, але, на жаль, моє тіло говорить інше.

Після консультації з медичним персоналом це найкраще рішення для мого здоров'я, попри те, що мені боляче не виходити на корт", — написала Азаренко.

Напередодні Вікторія не змогла стартувати на Вімблдоні через травму плеча.

Раніше про свою відмову від участі від участі в Олімпіаді-2024 заявила Арина Соболенко. Таким чином Білорусь не матиме жодної тенісистки на іграх у Парижі.

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