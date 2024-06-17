Соболенко не зіграє на Олімпійських іграх: відома причина

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко пропустить Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це вона розповіла на пресконференції перед початком турніру WTA 500 у Берліні.

"Через усі ці правила WTA я не гратиму на Олімпіаді. Я маю чимось пожертвувати. Я відчуваю, що на даному етапі кар ’єри мені потрібно подбати про своє здоров’я, особливо враховуючи всі труднощі, з якими я боролася минулого місяця. Це занадто в плані графіку. Я вирішила подбати про своє здоров’я", — сказала Соболенко.

Aryna Sabalenka told the press in Berlin that she won't play the Olympic Games in Paris



Here's the reason behind her decision👇🏼 pic.twitter.com/kCsVdnFye5 — Talking Tennis (@TalkingTennisTT) June 17, 2024

Завтра, 18 червня, білоруска зіграє проти кривдниці Марти Костюк у другому колі турніру WTA 500 у Берліні.

Нагадаємо, раніше Національний олімпійський комітет України оголосив імена тенісисток, які представлять Україну на Олімпійських іграї-2024.