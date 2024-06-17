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Соболенко не зіграє на Олімпійських іграх: відома причина

Игорь Чернявский — 17 червня, 16:40
Соболенко не зіграє на Олімпійських іграх: відома причина

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко пропустить Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це вона розповіла на пресконференції перед початком турніру WTA 500 у Берліні.

"Через усі ці правила WTA я не гратиму на Олімпіаді. Я маю чимось пожертвувати. Я відчуваю, що на даному етапі кар’єри мені потрібно подбати про своє здоров’я, особливо враховуючи всі труднощі, з якими я боролася минулого місяця. Це занадто в плані графіку. Я вирішила подбати про своє здоров’я", — сказала Соболенко.

Завтра, 18 червня, білоруска зіграє проти кривдниці Марти Костюк у другому колі турніру WTA 500 у Берліні.

Нагадаємо, раніше Національний олімпійський комітет України оголосив імена тенісисток, які представлять Україну на Олімпійських іграї-2024.

Аріна Соболенко Олімпійські ігри-2024

Аріна Соболенко

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