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Знову білоруска, знову плече: Азаренко не змогла стартувати на Вімблдоні-2024

Владислав Уткін — 1 липня, 18:59
Знову білоруска, знову плече: Азаренко не змогла стартувати на Вімблдоні-2024

Білоруська тенісистка Вікторія Азаренко (16) знялась із Вімблдону-2024 через травму плеча.

Про це повідомляє видання The Tennis Letter.

Азаренко мала стартувати на Вімблдоні вже сьогодні, 1 липня, у поєдинку проти американки Слован Стівенс. Вікторію в основній сітці змагань замінить француженка Ельза Жакмо, яка отримала статус лакі-лузера.

Нагадаємо, що раніше з трав'яного мейджора по цій же причині знялась інша білоруська тенісистка Аріна Соболенко.

Вікторія Азаренко Вімблдон-2024

Вікторія Азаренко

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