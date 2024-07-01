Знову білоруска, знову плече: Азаренко не змогла стартувати на Вімблдоні-2024
Білоруська тенісистка Вікторія Азаренко (16) знялась із Вімблдону-2024 через травму плеча.
Про це повідомляє видання The Tennis Letter.
Азаренко мала стартувати на Вімблдоні вже сьогодні, 1 липня, у поєдинку проти американки Слован Стівенс. Вікторію в основній сітці змагань замінить француженка Ельза Жакмо, яка отримала статус лакі-лузера.
Нагадаємо, що раніше з трав'яного мейджора по цій же причині знялась інша білоруська тенісистка Аріна Соболенко.