Знову білоруска, знову плече: Азаренко не змогла стартувати на Вімблдоні-2024

Білоруська тенісистка Вікторія Азаренко (16) знялась із Вімблдону-2024 через травму плеча.

Про це повідомляє видання The Tennis Letter.

Victoria Azarenka withdraws from Wimbledon due to a shoulder injury.



Wishing her a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/rCWTR9Zr4e — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 1, 2024

Азаренко мала стартувати на Вімблдоні вже сьогодні, 1 липня, у поєдинку проти американки Слован Стівенс. Вікторію в основній сітці змагань замінить француженка Ельза Жакмо, яка отримала статус лакі-лузера.

Нагадаємо, що раніше з трав'яного мейджора по цій же причині знялась інша білоруська тенісистка Аріна Соболенко.