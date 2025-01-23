Сабалєнка здолала Бадосу та вийшла у фінал Australian Open

Білоруська тенісистка Аріна Сабалєнка (1) вийшла у фінал Australian Open, здолавши представницю Іспанії Паулу Бадосу (12).

Матч тривав 1 годину 27 хвилин та завершився з рахунком 2:0 (6:4, 6:2).

Білоруска виконала дві подачі навиліт, реалізувала чотири з дев'яти брейк-пойнтів та припустилась лише однієї подвійної помилки.

Бадоса припустилась чотирьох подвійних та 15 невимушених помилок, записавши у свій актив лише один реалізований брейк-пойнт та чотири подачі навиліт.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/2 фіналу, жінки, одиночний розряд

Призовий фонд: $59,8 млн

Аріна Сабалєнка – Паула Бадоса 2:0 (6:4, 6:2)

Зазначимо, що сьогодні також відбудеться другий півфінальний поєдинок турніру, в якому зустрінуться Медісон Кіз та Іга Швьонтек.

Фінальний матч Australian Open заплановано на 25 січня.

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Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна зупинилась на стадії 1/4 фіналу, поступившись у трисетовому поєдинку Медісон Кіз.