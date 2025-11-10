Українська правда
Станіслав Матусевич — 10 листопада 2025, 21:49
Ексдруга ракетка світу оголосила про свою вагітність
Ексдруга ракетка світу, триразова фіналістка турнірів Grand Slam, 31-річна тенісистка з Тунісу Онс Жабер оголосила про свою вагітність.

Пост із цим повідомленням і милим відео Жабер розмістила у своєму акаунті Instagram.

"Зробила невелику перерву, щоб перезавантажитися та відновити сили…

Виявляється, ми планували наймиліше повернення в історії.

Корту доведеться трохи почекати, бо скоро… ми вітатимемо нашого найменшого товариша по команді.

Маленький хлопчик приєднається до команди у квітні", – написала тенісистка.

Жабер одружена з колишнім фехтувальником, а нині своїм тренером із фізпідготовки Карімом Камуном.

Спортсменка ставала фіналісткою двічі поспіль на Вімблдоні (2022, 2023) та на US Open (2022). На її рахунку 5 титулів WTA. У червні 2022 року Онс піднялася на найвищу для себе другу сходинку світового жіночого рейтингу.

Нагадаємо, що в середині липня Онс Жабер заявила, що припиняє професійні виступи на невизначений термін.

