Ексдруга ракетка світу оголосила про свою вагітність

Ексдруга ракетка світу, триразова фіналістка турнірів Grand Slam, 31-річна тенісистка з Тунісу Онс Жабер оголосила про свою вагітність.

Пост із цим повідомленням і милим відео Жабер розмістила у своєму акаунті Instagram.

"Зробила невелику перерву, щоб перезавантажитися та відновити сили… Виявляється, ми планували наймиліше повернення в історії. Корту доведеться трохи почекати, бо скоро… ми вітатимемо нашого найменшого товариша по команді. Маленький хлопчик приєднається до команди у квітні", – написала тенісистка.

Жабер одружена з колишнім фехтувальником, а нині своїм тренером із фізпідготовки Карімом Камуном.

Спортсменка ставала фіналісткою двічі поспіль на Вімблдоні (2022, 2023) та на US Open (2022). На її рахунку 5 титулів WTA. У червні 2022 року Онс піднялася на найвищу для себе другу сходинку світового жіночого рейтингу.

Нагадаємо, що в середині липня Онс Жабер заявила, що припиняє професійні виступи на невизначений термін.