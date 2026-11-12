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Колишня друга ракетка світу анонсувала повернення на корт

Денис Іваненко — 12 листопада 2026, 11:32
Колишня друга ракетка світу анонсувала повернення на корт
Онс Жабер
Getty Images

Туніська тенісистка Онс Жабер незабаром планує відновити кар'єру.

Про це вона розповіла в інтерв'ю The National.

"Я сподіваюся повернутися, бажано вже наступного року. Поки що не знаю точної дати, але це станеться дуже скоро. Моє тіло трохи змінилося після пологів.

Але я точно повернуся та сподіваюся провести в Турі ще кілька років, перш ніж остаточно завершити кар'єру", – сказала Жабер.

Зазначимо, що 32-річна спортсменка востаннє виходила на корт у червні 2025-го на Вімблдоні. Після цього вона оголосила про паузу у виступах, пояснивши таке рішення травмами та фізичною втомою.

У листопаді того ж року Онс повідомила про свою вагітність, а у квітні 2026-го народила сина Ельяна.

Нагадаємо, що протягом кар'єри Жабер тричі грала у фіналах турнірів серії Grand Slam. Найбільшим тріумфом у її кар'єрі залишається перемога на "тисячнику" в Мадриді, найвище представниця Тунісу піднімалась на другу сходинку у світовому рейтингу.

Онс Жабер

Онс Жабер

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