Ексдруга ракетка світу народила первістка
Онс Жабер
Триразова фіналістка турнірів Grand Slam, ексдруга ракетка світу, 31-річна тенісистка з Тунісу Онс Жабер оголосила про народження первістка у своїй родині.
Про це спортсменка повідомила в інстаграмі.
"Маленьке диво, любов довжиною в життя. Ласкаво просимо, наш малюк Ельян Каммун, 20.04.2026", – підписала свій пост Жабер.
Жабер одружена з колишнім фехтувальником, а нині своїм тренером із фізпідготовки Карімом Каммуном.
Тенісистка ставала фіналісткою двічі поспіль на Вімблдоні (2022, 2023) та на US Open (2022). На її рахунку 5 титулів WTA. У червні 2022 року Жабер піднялася на найвищу для себе другу сходинку світового жіночого рейтингу. На корті Онс заробила більше 12 мільйонів доларів.
Нагадаємо, в середині липня минулого року Онс Жабер заявила, що припиняє професійні виступи на невизначений термін.