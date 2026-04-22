Ексдруга ракетка світу народила первістка

Триразова фіналістка турнірів Grand Slam, ексдруга ракетка світу, 31-річна тенісистка з Тунісу Онс Жабер оголосила про народження первістка у своїй родині.

"Маленьке диво, любов довжиною в життя. Ласкаво просимо, наш малюк Ельян Каммун, 20.04.2026" , – підписала свій пост Жабер.

Жабер одружена з колишнім фехтувальником, а нині своїм тренером із фізпідготовки Карімом Каммуном.

Тенісистка ставала фіналісткою двічі поспіль на Вімблдоні (2022, 2023) та на US Open (2022). На її рахунку 5 титулів WTA. У червні 2022 року Жабер піднялася на найвищу для себе другу сходинку світового жіночого рейтингу. На корті Онс заробила більше 12 мільйонів доларів.

Нагадаємо, в середині липня минулого року Онс Жабер заявила, що припиняє професійні виступи на невизначений термін.