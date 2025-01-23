Визначився час фінального матчу у жіночому одиночному розряді на Australian Open-2025

25 січня відбудеться фінальний поєдинок у жіночому одиночному розряді на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. В матчі за титул зустрінуться перша ракетка світу Аріна Сабалєнка і американка Медісон Кіз (14).

Australian Open 2025

Мельбурн, Австралія, хард

Фінал, жінки, одиночний розряд

Призовий фонд: $59,8 млн

25 січня

10:30. Аріна Сабалєнка (1,-) – Медісон Кіз (14, США), Род Лейвер Арена

Тенісистки зустрічалися між собою 5 разів, "нейтральна" спортсменка має відчутну перевагу – 4:1. На турнірах Grand Slam вона веде 2:0, на харді – 3:0.

Усі зустрічі:

2018. WTA 1000 Цинциннаті, хард, 4-те коло – Сабалєнка, 6:3, 6:4;

2021. WTA 500 Берлін, трава, 2-ге коло – Кіз, 6:4, 1:6, 7:5;

2023. Вімблдон, трава, чвертьфінал – Сабалєнка, 6:2, 6:4;

2023. US Open, хард, півфінал – Сабалєнка, 0:6, 7:6(1), 7:6(5);

2024. WTA 1000 Пекін, хард, 4-те коло – Сабалєнка, 6:4, 6:3.

Сабалєнка у півфіналі перемогла іспанку Паулу Бадосу (6:4, 6:2). Кіз на шляху до вирішального матчу здолала польку Ігу Швьонтек (5:7, 6:1, 7:6(8)).

Для тенісистки із білоруським паспортом, яка за будь-якого результату фінального матчу збереже статус першої ракетки світу, це буде третій поспіль фінал у Мельбурні. У двох попередніх вона здобула перемоги.

Американка вдруге зіграє у вирішальному матчі турніру Grand Slam. У 2017-му Кіз програла у фіналі US Open землячці Слоан Стівенс. 29-річна Медісон стане найстаршою фіналісткою у жіночому одиночному розряді Відкритого чемпіонату Австралії за останні 8 років.

Шлях до фіналу

Сабалєнка не зустріла на цьому турнірі жодної суперниці із першої десятки світового рейтингу, матч за титул не стане виключенням. На шляху до фіналу Аріна обіграла №81 Слоан Стівенс, №54 Джессіку Бузас Манейро, №42 Клару Таунсон, №15 Мірру Андрєєву і №27 Анастасію Павлюченкову.

Кіз на попередніх стадіях здолала №84 Лі Енн, №125 Єлену-Габріелу Русе, №11 Даніель Коллінз, №7 Єлену Рибакіну, №27 Еліну Світоліну і №2 Ігу Швьонтек.

Хто фаворит

На думку ліцензійного букмекера FAVBET, більші шанси на успіх має "нейтральна" тенісистка. Коефіцієнт на її перемогу – 1,33. Перемога Кіз – 3,5.

Де дивитися

Пряма онлайн-трансляція матчу відбудеться на телеканалі Євроспорт. Також трансляції доступні в медіасервісі MEGOGO. Детальніше – ТУТ.

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