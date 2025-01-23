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Визначились фіналістки Australian Open-2025

Андрій Твердохліб — 23 січня 2025, 15:22
Визначились фіналістки Australian Open-2025
Арена Рода Лейвера
Getty Images

Безпрапорна білоруска Аріна Сабалєнка (1) та американка Медісон Кіз (14) зіграють у фіналі одиничного жіночого турніру Australian Open-2025, який добігає кінця в Мельбурні.

Фінал відбудеться у суботу, 25 січня.

Переможниця отримає чек на суму 3,5 млн доларів і 2000 очок, фіналістка – 1,9 млн і 1300 балів.

Сабалєнка у півфіналі перемогла іспанку Паулу Бадосу (6:4, 6:2). Кіз на шляху у вирішальний матч перемогла польку Ігу Швьонтек (5:7, 6:1, 7:6(8)).

Для білоруски, яка збереже статус першої ракетки світу, це буде третій поспіль фінал у Мельбурні. У двох попередніх вона здобула перемоги. Американка вдруге зіграє у вирішальному матчі турніру Grand Slam. У 2017-му Кіз програла у фіналі US Open землячці Слоан Стівенс.

Тенісистки зустрічалися між собою 5 разів, білоруска має відчутну перевагу – 4:1.

Нагадаємо, в основній сітці турніру стартувало 6 представниць України. Найкращою виявилась Еліна Світоліна, яка зупинилася за крок від 1/2 фіналу, програвши у трисетовому поєдинку Кіз.

Зазначимо, Марта Костюк, попри незначне падіння у рейтингу, збереже статус першої ракетки України.

Аріна Сабаленко Медісон Кіз Australian Open-2025

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