Кривдниця Костюк перемогла росіянку і вийшла до фіналу в Досі

У п'ятницю, 14 лютого, визначилася друга півфіналістка турніру серії WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025.

За 1 годину 31 хвилину Аманда Анісімова (41, США) перемогла так звану "нейтральну спортсменку" Єкатерину Александрову (26) – 6:3, 6:3.

Анісімова за гру 4 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. На рахунку її суперниці 3 ейси, 5 помилок на подачі та 1 брейк з десяти можливостей.

Qatar TotalEnergies Open 2025 – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Півфінал, 14 лютого

Аманда Анісімова (США) – Єкатерина Александрова (-) 6:3, 6:3

Це була третя зустріч спортсменок, американка попереду 2:1.

У фіналі Анісімова зіграє проти латвійки Альони Остапенко (37). Три роки тому латвійка перемогла Аманду у другому колі змагання в Досі.

Александрова на початку лютого виграла в українки Даяни Ястремської у фіналі турніру в австрійському Лінці.

Нагадаємо, що у чвертьфінальному матчі у Досі Анісімова здолала українку Марту Костюк у трисетовому поєдинку.