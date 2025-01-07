Калініна знялась з турніру в Хобарті

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (48) знялась з турніру Hobart International в одиночному розряді.

Сьогодні спортсменка повинна була провести свій поєдинок проти Лучії Бронцетті (78) з Італії.

Наразі причина такого рішення залишаються невідомими.

Зазначимо, що сьогодні інша українка Надія Кіченок завершила свої виступи на Adelaide International.

Раніше стартовий матч Соболєвої на Australian Open перенесли через сильний дощ у Мельбурні.