Калініна знялась з турніру в Хобарті
Ангеліна Калініна
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Українська тенісистка Ангеліна Калініна (48) знялась з турніру Hobart International в одиночному розряді.
Сьогодні спортсменка повинна була провести свій поєдинок проти Лучії Бронцетті (78) з Італії.
Наразі причина такого рішення залишаються невідомими.
Зазначимо, що сьогодні інша українка Надія Кіченок завершила свої виступи на Adelaide International.
Раніше стартовий матч Соболєвої на Australian Open перенесли через сильний дощ у Мельбурні.