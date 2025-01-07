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Калініна знялась з турніру в Хобарті

Володимир Максименко — 7 січня 2025, 07:54
Калініна знялась з турніру в Хобарті
Ангеліна Калініна
Getty images

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (48) знялась з турніру Hobart International в одиночному розряді.

Сьогодні спортсменка повинна була провести свій поєдинок проти Лучії Бронцетті (78) з Італії.

Наразі причина такого рішення залишаються невідомими.

Зазначимо, що сьогодні інша українка Надія Кіченок завершила свої виступи на Adelaide International.

Раніше стартовий матч Соболєвої на Australian Open перенесли через сильний дощ у Мельбурні.

Ангеліна Калініна

Ангеліна Калініна

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