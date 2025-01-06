Стартовий матч Соболєвої у відборі на Australian Open 2025 перенесли

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (216) не зуміє провести сьогодні свій стартовий матч кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу проти швейцарки Вікторії Голубич (90).

Організатори турніру перенесли поєдинок українки, який був запланований на 05:30 за київським часом, через дощі в Мельбурні. Точний час поєдинку Соболєвої визначиться пізніше.

Зазначимо, що сьогодні, 6 січня, на Australian Open має зіграти свій відбірковий матч інша українка Дар'я Снігур (139), яка зустрінеться з колумбійкою Еміліаною Аранго (169).

Напередодні стало відомо, що Юлія Стародубцева (101) зуміла потрапити до основної сітки AO-2025. Окрім неї ще чотири українки розпочнуть виступи без проходження кваліфікації: Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Нагадаємо, турнір пройде з 12 по 26 січня 2025 року на кортах австралійського міста Мельбурн. Найкращим результатом України в одиночній сітці АО є півфінал Ястремської у 2024 році.