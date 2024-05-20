Рейтинг WTA: Незначний прогрес Світоліної та круте піке Калініної

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.

Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на дві позиції після поразки від Аріни Соболенко 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Римі.

Також від білоруської тенісистки вилетіла інша українка Даяна Ястремська, яка піднялася на одну сходинку рейтингу.

Марта Костюк, що зазнала поразки в другому колі змагань у столиці Італії, зберегла 20-те місце рейтингу.

Значний регрес продемонструвала Ангеліна Калініна після вильоту в третьому колі Internazionali BNL d’Italia від Марії Саккарі (7) — 56 позиція.

Загальний залік продовжує впевнено очолювати полька Іґа Швьонтек, яка в фіналі турніру в Римі обіграла білоруку Аріну Соболенко (2).

Рейтинг WTA

(оновлено 20 травня 2024 року)



