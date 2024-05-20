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Рейтинг WTA: Незначний прогрес Світоліної та круте піке Калініної

— 20 травня, 09:36
Рейтинг WTA: Незначний прогрес Світоліної та круте піке Калініної
Фото - Jimmie48 Photography

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.

Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на дві позиції після поразки від Аріни Соболенко 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Римі.

Також від білоруської тенісистки вилетіла інша українка Даяна Ястремська, яка піднялася на одну сходинку рейтингу.

Марта Костюк, що зазнала поразки в другому колі змагань у столиці Італії, зберегла 20-те місце рейтингу.

Значний регрес продемонструвала Ангеліна Калініна після вильоту в третьому колі Internazionali BNL d’Italia від Марії Саккарі (7) — 56 позиція.

Загальний залік продовжує впевнено очолювати полька Іґа Швьонтек, яка в фіналі турніру в Римі обіграла білоруку Аріну Соболенко (2).

Рейтинг WTA

(оновлено 20 травня 2024 року)

1 (1)Іґа Швьонтек (Польща)11695
2 (2)Аріна Соболенко8138
3 (3)Коко Ґофф (США)7638
4 (4)Єлєна Рибакіна (Казахстан)5673
5 (5)Джессіка Пегула (США)4550
6 (6)Маркета Вондроушова (Чехія)4035
7 (8)Марія Саккарі (Греція)3980
8 (7)

Чжен Ціньвень (Китай)

3945
9 (9)Он Жабер (Туніс)3748
10 (10)Олена Остапенко (Латвія)3318
17 (19)Еліна Світоліна (Україна)2510
20 (20)Марта Костюк (Україна)2180

32 (33)

Даяна Ястремська (Україна)1622
44 (44)Леся Цуренко (Україна)1278
56 (31)

Ангеліна Калініна (Україна)

1081
123 (121)Дарія Снігур (Україна)613
144 (138)Юлія Стародубцева (Україна)518
169 (171)Катерина Байндль (Україна)442
201 (180)Катаріна Завацька (Україна)368
Antalya Open WTA Ангеліна Калініна Катерина Бондаренко Дарина Снігур Катаріна Завацька Марта Костюк Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Катерина Байндл

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