Рейтинг WTA: Незначний прогрес Світоліної та круте піке Калініної
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.
Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на дві позиції після поразки від Аріни Соболенко 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Римі.
Також від білоруської тенісистки вилетіла інша українка Даяна Ястремська, яка піднялася на одну сходинку рейтингу.
Марта Костюк, що зазнала поразки в другому колі змагань у столиці Італії, зберегла 20-те місце рейтингу.
Значний регрес продемонструвала Ангеліна Калініна після вильоту в третьому колі Internazionali BNL d’Italia від Марії Саккарі (7) — 56 позиція.
Загальний залік продовжує впевнено очолювати полька Іґа Швьонтек, яка в фіналі турніру в Римі обіграла білоруку Аріну Соболенко (2).
Рейтинг WTA
|1 (1)
|Іґа Швьонтек (Польща)
|11695
|2 (2)
|Аріна Соболенко
|8138
|3 (3)
|Коко Ґофф (США)
|7638
|4 (4)
|Єлєна Рибакіна (Казахстан)
|5673
|5 (5)
|Джессіка Пегула (США)
|4550
|6 (6)
|Маркета Вондроушова (Чехія)
|4035
|7 (8)
|Марія Саккарі (Греція)
|3980
|8 (7)
Чжен Ціньвень (Китай)
|3945
|9 (9)
|Он Жабер (Туніс)
|3748
|10 (10)
|Олена Остапенко (Латвія)
|3318
|17 (19)
|Еліна Світоліна (Україна)
|2510
|20 (20)
|Марта Костюк (Україна)
|2180
32 (33)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1622
|44 (44)
|Леся Цуренко (Україна)
|1278
|56 (31)
Ангеліна Калініна (Україна)
|1081
|123 (121)
|Дарія Снігур (Україна)
|613
|144 (138)
|Юлія Стародубцева (Україна)
|518
|169 (171)
|Катерина Байндль (Україна)
|442
|201 (180)
|Катаріна Завацька (Україна)
|368