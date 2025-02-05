Калініна пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 250 у Румунії

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (49) вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 250 у румунській Клуж-Напоці.

За 2 години 7 хвилин Калініна перемогла нідерландку Сюзан Ламенс (67) з рахунком 1:6, 6:4, 6:4.

У першому сеті перевага Ламенс була беззаперечною, Калініній вдалося взяти лише один гейм на своїй подачі.

Ситуація кардинально змінилася у другій партії. Українка пристосувалася да атакувальної гри суперниці і повела 5:1. Ангеліна не подала на сет з першої спроби, але з наступної все вийшло.

Гра перейшла у вирішальну партію. Перші чотири гейми у ній неодмінно закінчувалися брейками, після чого до рахунку 4:4 боротьба шла виключно на подачах українки. Проте Ангеліна змогла зібратися на кінцівку матчу, й останні два гейми залишилися за нею.

Калініна за матч жодного разу не подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок і 5 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 2 помилки на подачі та 6 брейків. Цікаво, що за гру Ламенс виграла на 2 очки більше за українку: 85 проти 83-х.

Transylvania Open – WTA 250

Клуж-Напока, Румунія, хард (зал)

Призовий фонд: $275,094

Друге коло, 5 лютого

Ангеліна Калініна (Україна) – Сюзан Ламенс (Нідерланди) 1:6, 6:4, 6:4

Це була третя зустріч суперниць, українка ще не програвала.

У чвертьфіналі Калініна зіграє з переможницею пари Марина Стакушич (119, Канада) – Александра Саснович (128, –).

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Клуж-Напоці Калініна перемогла Єлену Габріелу Русе з Румунії.