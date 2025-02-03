Калініна вийшла до другого кола турніру серії WTA 250 у Румунії

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (48) вийшла до другого кола на турнірі серії WTA 250 у Клуж-Напоці (Румунія), який проводиться на хардовому покритті у приміщенні.

У стартовому матчі за 1 годину 25 хвилин українка перемогла господарку кортів Єлену Габріелу Русе (112) – 6:2, 6:3.

У першому сеті перевага Калініної була беззаперечною, шансів нав'язати боротьбу румунка не мала.

А ось зі старту другої партії Русе повела 2:0, втім, Ангеліна швидко зібралася, взяла чотири гейми поспіль та довела зустріч до логічного завершення.

Калініна за гру не подавала навиліт, припустилася 2 подвійних помилок та зробила 5 брейків. На рахунку Русе жодного ейсу, 6 помилок при подачі та 1 використаний брейк-пойнт.

Transylvania Open – WTA 250

Клуж-Напока, Румунія, хард (зал)

Призовий фонд: $275,094

Перше коло, 3 лютого

Ангеліна Калініна (Україна) – Єлена Габріела Русе (Румунія) 6:2, 6:3

Це була третя зустріч між тенісистками, українка здобула другу перемогу.

У наступному колі змагань Калініна зустрінеться з Сюзан Ламенс (67, Нідерланди).

Нагадаємо, що на попередньому турнірі в Лінці Ангеліна поступилася данці Кларі Таусон у матчі першого кола.