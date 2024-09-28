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Через проблеми зі здоров'ям: Калініна достроково завершила сезон

Олександр Булава — 28 вересня, 14:52
Через проблеми зі здоров'ям: Калініна достроково завершила сезон
Ангеліна Калініна
Getty Images

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (48) прийняла рішення достроково завершити сезон через проблеми зі здоров'ям.

Про це тенісистка повідомила в Instagram.

"Через проблеми зі здоров'ям цей сезон для мене завершено.
Дякую всім за довготривалу підтримку", – заявила Калініна.

Зазначимо, що тенісистка впродовж сезону зіграла 46 матчів, у яких здобула 22 перемоги. Найкращі результати вона показа на турнірах WTA 500 в Страсбурзі (ґрунт) та WTA 250 в Остіні (хард) і Руані (ґрунт), де дійшла до півфіналу.

Через застуду Ангеліна не змогла зіграти на Олімпіаді-2024 у Парижі. Вона змушена була знятися перед стартом першого кола.

Напередодні Калініна поступилась на старті турніру WTA 1000 у Пекіні. Українка у матчі проти Ребеки Шрамкової (61) зі Словаччини змогла виграти лише 4 гейми.

Ангеліна Калініна

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