Температура 38,6, лежиш напівздохлий: Калініна розгорнуто пояснила, чому знялася з Олімпіади

Українська тенісистка Ангеліна Калініна розповіла про своє самопочуття в день стартового матчу на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Її слова наводить Tribuna.com.

"Я взагалі настільки була, можна сказати, роздратована тим, що так склалося. Тому що я прилетіла у Францію, вважаю, що прилетіла туди в хорошій формі, навіть зіграла підготовчий турнір WTA 250 у Празі з метою розігратись перед Олімпіадою. Приїхала, провела там два тренування, два повні тренувальні дні.

Я прокидаюся, йде дощ, у мене має відбутись матч зранку. Я приїжджаю, розминаюся під дахом і чекаю весь день свого матчу. Оскільки ми грали не на великому корті, відповідно, без даху. Йде ливень, він не зупинявся. Я весь день провела… Я разів 5 розминалася, тому що трохи припинився — і знову, трохи припинився — і знову. Я весь день була готова. Коли ввечері сказали, що відбій, я приїхала в село, лягла спати, прокинулася. І розумію десь о 5.00-6.00, що мені погано. Я така: "Всяке буває". Я завжди до останнього, завжди борюся, завжди роблю від себе все, що можу.

Просто під ранок я розумію, що не можу встати з ліжка. Міряю температуру — 38,6. 38,6! Тут навіть мова не йшла про те, щоб вийти на корт. Тому що Олімпіада і взагалі турніри - це не просто про вихід на корт. Ти або повністю помираєш на тому корті та граєш від і до… Але не з температурою 38,6. У нас не якесь 10-секундне заняття. Це матч, який може тривати годину, дві, три, чотири. Це величезний шматок роботи, до якої потрібно максимум бути готовою на високому пульсі. З 38,6 я розуміла, що не можу встати з ліжка. Тому, якщо комусь це не зрозуміло…

У пресі написали про кашель, але справа не в кашлі. Річ у тому, що коли температура 38,6, ти гориш, ти лежиш напівздохлий, з мене ллється, мені погано. Єдине, я одразу попросила забрати мене з номера, тому що я дуже боялась, що можу заразити Даяну Ястремську. Я поїхала одразу. Потім, коли повернулась, я відлежала весь день. Майже через півтора дня полетіла рейсом назад, туди, де я тренуюся — у Словаччину. Я прилетіла, здала тест, він показав ковід", — розповіла Калініна.