Подивись на мене, маленьке порося: в італійського тенісистка зірвало дах під час рукостискання

Світовий теніс знову у центрі гучного скандалу через пристрасті на турнірі ATP 250 у Штутгарті.

У головній ролі опинився темпераментний італієць Фабіо Фоньїні, якому, схоже, не сподобались ані поразка, ані поведінка суперника.

У матчі першого кола Фоньїні, який отримав вайлд-кард від організаторів, зійшовся з ексцентричним французом Корентеном Муте, і не витримав. Після трисетового трилера (4:6, 7:6, 3:6) Фабіо розтрощив ракетку об коліно та влаштував словесну дуель вже під час рукостискання.

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Усе закінчилося не просто холодним поглядом, а відвертою образою: "Regarde-moi, petit cochon!" – кинув Фоньїні французькою. У перекладі це означає: "Подивись на мене, маленьке порося!"

Муте, який відомий своєю провокаційною манерою гри, проігнорував випад, повернувся на корт і під овації трибун відсвяткував перемогу. Але інцидент не залишився непоміченим: відео моменту вже шириться соцмережами.

Spicy handshake 🌶️@moutet99 wins the battle of the entertainers 6-4 6-7 6-3 vs Fognini 🍿#BOSSOPEN pic.twitter.com/75P18ZH0rW — Tennis TV (@TennisTV) June 10, 2025

Нагадаємо, не тільки італієць Фоньїні запам'ятався світу ганебною поведінкою. Напередодні росіянка Мірра Андрєєва на нервах жбурнула м'яч у фанатів і послала тренерку під час чвертьфіналу Ролан Гаррос.

Схожим шаленим вчинком відзначилася і Аріна Сабалєнка, яка напередодні зазнала поразки у фіналі змагань і відправила наставника на три веселі літери.