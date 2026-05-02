Я не вважаю себе фавориткою: Андрєєва – про майбутній матч із Костюк у фіналі турніру в Мадриді

Нейтральна тенісистка з російським паспортом Мірра Андрєєва поділилася очікуваннями перед фіналом турніру в Мадриді, де їй протистоятиме українка Марта Костюк.

На передматчевій пресконференції Андрєєва заявила, що не вважає себе фавориткою майбутнього поєдинку, попри високий рейтинг і стабільний виступ на турнірі.

"Я не вважаю себе фавориткою, бо знаю: будь-хто, хто добирається до фіналу, – це сильний суперник. Я навчилася не звертати уваги ані на рейтинг суперниці, ані на її прізвище. Я просто постараюся вийти на корт і зробити те, що повинна: по-справжньому зосередитися на ігровому плані, який ми розробили разом із тренером", – сказала Андрєєва.

Нагадаємо, фінальний матч турніру в Мадриді відбудеться 2 травня. Старт поєдинку назначений на 18:00 за київським часом. На "Чемпіоні" можна ознайомитись із анонсом фінального поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Марта Костюк завдяки виходу у фінал турніру в Мадриді встановила рекорд українського тенісу.