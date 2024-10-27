19-річна Лопата вперше в кар'єрі виграла турнір ITF, розгромивши у фіналі першу сіяну

19-річна українська тенісистка Анастасія Лопата (735) перемогла американку Еліну Калієву (304) у фіналі турніру ITF W35 у Гілтон-Хед, США.

Поєдинок тривав 1 годину 39 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Лопата чотири рази подала навиліт, припустилася трьох подвійних помилок, програла один гейм на своїй подачі і зробила чотири брейки. Для українки це перший виграний трофей у кар'єрі.

TF W35

Гілтон-Хед, США

Призовий фонд – $25,000

Фінал, 27 жовтня

Еліна Калієва (США) – Анастасія Лопата (Україна) 3:6, 2:6

Зауважимо, що для Лопати це восьмий професійний турнір. В 1/2 фіналу українка розібралася з ще одною представницею США Кайлі Маккензі.

Раніше ще одна представниця України Дар'я Єсипчук (1075) стала переможницею турніру ITF W15 у Монастірі (Туніс) в одиночному розряді. У матчі за титул 19-річна тенісистка перемогла 20-річну представницю Франції Лаю Петретич (1076).