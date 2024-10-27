Українка вперше у кар'єрі виграла турнір ITF в одиночному розряді

Українка Дар'я Єсипчук (1075) стала переможницею турніру ITF W15 у Монастірі (Туніс) в одиночному розряді. У матчі за титул 19-річна українка перемогла 20-річну представницю Франції Лаю Петретич (1076).

Поєдинок тривав 1 годину 8 хвилин і завершився з рахунком 6:0, 6:1. Тенісистки жодного разу не подали навиліт, француженка припустилась двох подвійних помилок. Українка реалізувала 6 з 11 брейк-пойнтів, суперниці вдалося використати 1 з 4.

ITF W15

Монастір, Туніс, хард

Призовий фонд – $15,000

Фінал, 27 жовтня

Дар'я Єсипчук (Україна) – Лая Петретич (Франція) 6:0, 6:1

Відзначимо, що Єсипчук раніше не грала у одиночному фіналі турніру ITF, вона здобула перший професійний титул в кар'єрі в одиночному розряді. Також варто відзначити, що у неї в активі чотири виграні 15-тисячники ITF у парному розряді, але всі на ґрунтових покриттях.

В матчі 1/2 фіналу Єсипчук перемогла представницю Великої Британії Естер Адешину (1102).