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19-річна Лопата вперше вийшла у фінал турніру ITF

Микола Дендак — 26 жовтня, 23:03
19-річна Лопата вперше вийшла у фінал турніру ITF
Анастасія Лопата
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19-річна тенісистка Анастасія Лопата (735) перемогла американку Кайлі Маккензі (811) у півфіналі турніру ITF W35 у Гілтон-Хед, США.

Поєдинок тривав 2 години 25 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 0:6, 6:2. У фіналі українка зіграє проти переможниці матчу Ельвіна Калієва – Олівія Лансер.

ITF W35
Гілтон-Хед, США
Призовий фонд – $25,000
1/2 фіналу, 26 жовтня

Анастасія Лопата (Україна) Кайлі Маккензі (США) 6:4, 0:6, 6:2

Зауважимо, що для Лопати це восьмий професійний турнір та перший вихід у фінал.

Також невдовзі інша українка Дар'я Єсипчук вперше зіграє у вирішальному матчі турніру ITF.

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