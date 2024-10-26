19-річна Лопата вперше вийшла у фінал турніру ITF
Анастасія Лопата
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19-річна тенісистка Анастасія Лопата (735) перемогла американку Кайлі Маккензі (811) у півфіналі турніру ITF W35 у Гілтон-Хед, США.
Поєдинок тривав 2 години 25 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 0:6, 6:2. У фіналі українка зіграє проти переможниці матчу Ельвіна Калієва – Олівія Лансер.
ITF W35
Гілтон-Хед, США
Призовий фонд – $25,000
1/2 фіналу, 26 жовтня
Анастасія Лопата (Україна) – Кайлі Маккензі (США) 6:4, 0:6, 6:2
Зауважимо, що для Лопати це восьмий професійний турнір та перший вихід у фінал.
Також невдовзі інша українка Дар'я Єсипчук вперше зіграє у вирішальному матчі турніру ITF.