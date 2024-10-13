Фірман стала призеркою парного турніру ITF W35

Українка Анастасія Фірман у парі з представницею Швейцарії Челсі Фонтенель поступилася у фіналі турніру W35 у Жуе-ле-Тур (Франція) британо-швейцарській парі Сара Бет Грей/Леоні Кунг.

Гра тривала завершилася з рахунком 6:4, 6:2. Зазначимо, що суперниці були сіяними під першим номером.

Для 17-річної Анастасії Фірман – це був третій фінальний поєдинок на турнірах ITF, у якому вона боролася за свій другий титул. Попередні два фінали пройшли на турнірах категорії ITF W15.

Нагадаємо, що перша ракетка України Марта Костюк знялася з турніру WTA 500 у Токіо. Також зазначимо, що Марта втратила теоретичні шанси відібратися на Підсумковий турнір WTA.