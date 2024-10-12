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Костюк знялася з турніру WTA 500 у Токіо

Олексій Мурзак — 12 жовтня, 18:22
Костюк знялася з турніру WTA 500 у Токіо
Марта Костюк
Getty Images

Перша ракетка України Марта Костюк знялася з турніру WTA 500 у Токіо, який відбудеться 21-27 жовтня.

Про це повідомив Ukrainian Tennis.

Нагадаємо, що вчора, 11 жовтня, стало відомо про відмову українки від участі на турнірі WTA 500 у Нінбо, що запланований наступного тижня.

Також зазначимо, що Марта втратила теоретичні шанси відібратися на Підсумковий турнір WTA.

Після вильоту з хардового турніру WTA 1000 в Ухані в доробку українки 2493 очок, чого не вистачить, щоб увійти до вісімки найкращих за результатами сезону.

Якби українка навіть виграла два турніри категорії WTA 500 (які вона пропустить) і один категорії WTA 250, вона набрала б максимум 3734 бали. Наразі кваліфікаційний поріг складає 4600 очок.

Марта Костюк

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