Перша ракетка України Марта Костюк знялася з турніру WTA 500 у Токіо, який відбудеться 21-27 жовтня.

Про це повідомив Ukrainian Tennis.

Нагадаємо, що вчора, 11 жовтня, стало відомо про відмову українки від участі на турнірі WTA 500 у Нінбо, що запланований наступного тижня.

Також зазначимо, що Марта втратила теоретичні шанси відібратися на Підсумковий турнір WTA.

Після вильоту з хардового турніру WTA 1000 в Ухані в доробку українки 2493 очок, чого не вистачить, щоб увійти до вісімки найкращих за результатами сезону.

Якби українка навіть виграла два турніри категорії WTA 500 (які вона пропустить) і один категорії WTA 250, вона набрала б максимум 3734 бали. Наразі кваліфікаційний поріг складає 4600 очок.